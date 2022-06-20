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Над Одеською областю збили дві російські ракети

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Одеська область, Понеділок 20 червня 2022 09:08
Над Одеською областю збили дві російські ракети Фото: над Одеською областю збили дві російські ракети (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Російські військові в черговий раз намагалися завдати ракетних ударів по Одеській області. ЗСУ вдалося збити ракети над регіоном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Одеської міськради в Telegram.

"Вночі була спроба вдарити по Білгород-Дністровському району, а вранці - по самій Одесі. В обох випадках силами протиповітряної оборони ракети знищені в повітрі", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що з окупованого Криму запустили ракети типу "Онікс".

Нагадаємо, 19 червня окупанти також запустили ракети з Криму. Їх збили системи ППО.

Напередодні війська РФ обстріляли Сумську області, в результаті чого було 13 "прильотів".

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