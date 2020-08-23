В Одесі сталося потрійне ДТП з трамваєм, є постраждалі

В Одесі на Миколаївській дорозі сталася потрійна дорожньо-транспортна пригода. Через грубе порушення правил водієм автомобіля Chery сталося зіткнення з трамваєм і ще одним авто.

Про це повідомляє КП "Одесміськелектротранс".

Так, водій Chery під час руху перетнув реверсивну смугу і зробив лівий поворот, щоб заїхати на територію бази відпочинку. При цьому він не врахував, що перетинає шлях трамваю №7. Зіткнення з трамваєм автомобіль Chery не витримав - його відкинуло на зустрічну смугу, де він зіткнувся з авто Mazda.

"Водій Chery і дитина, які знаходиться в машині, отримали тілесні ушкодження і були доставлені в лікарню. Рух трамвайних маршрутів №1, 7 тимчасово заблоковано", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше на трасі Київ-Одеса зіткнулися два автобуси, в результаті чого двоє людей загинули та 10 постраждали.

Також РБК-Україна писало, що 11 серпня на трасі Київ-Одеса поблизу смт Любашівка вантажівку DAF врізався в фуру Reanault Magnum, в результаті чого загинули дві людини.