В Одесі відвідувач влаштував стрілянину в кафе

В Одесі відвідувач кафе влаштував стрілянину у відповідь на прохання оплатити рахунок. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу управління Нацполіціі в Одеській області.

Зазначено, що інцидент стався вночі в одному з кафе у Приморському районі, куди нетверезий 19-річний хлопець прийшов з другом. Так, персонал закладу упізнав у них недавніх відвідувачів, які не розрахувалися за чеком.

На прохання сплатити борг або покинути заклад відвідувачі відреагували агресивно і почали конфліктувати. На вулиці один з них дістав пневматичний пістолет і, погрожуючи працівникам нічного закладу, здійснив у їхній бік кілька пострілів. У результаті події ніхто не постраждав.

Відзначається, що співробітники Приморського відділу поліції встановили особи двох підозрюваних.

Стрілку оголошено про підозру у вчиненні правопорушення, передбаченого ч.4 ст.296 Кримінального кодексу України - "Хуліганство". На даний час він знаходиться під домашнім арештом. Пістолет вилучено.

Крім того, другого підозрюваного притягли до відповідальності за ст.173 Кодексу України про адміністративні правопорушення - "Дрібне хуліганство".

Нагадаємо, в кінці червня в Одесі під час інспекції пляжів орендарі "Отрада" напали на депутата і журналістку. Так, у ході депутатської інспекції міських пляжів співвласник пляжу Юрій Резніков наставив заряджений автомат на людей, які зайшли на його територію.

Як писало РБК-Україна раніше, в Одесі іноземець влаштував на пляжі стрілянину по порожнім металевим банкам.