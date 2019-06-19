ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Одесі на пляжі іноземець влаштував стрілянину

Новини » Надзвичайні події    19.06.2019 - 16:27
В Одесі на пляжі іноземець влаштував стрілянину
Фото: іноземець, який вчинив стрілянину (скріншот відео)

За фактом відкрито кримінальну справу

В Одесі іноземець влаштував на пляжі стрілянину по порожніх металевих бляшанках. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацполіції в Одеській області.

В Одесі на пляжі іноземець влаштував стрілянину

У чоловіка вилучили пневматичний пістолет та набої до нього.

"Наражаючи на небезпеку відпочивальників, 33-річний  громадян однієї з країн Середньої Азії влаштував на пляжі стрілянину по порожнім металевим банкам. Про подію до поліції повідомили свідки. Співробітники батальйону поліції особливого призначення затримали зловмисника та доставили його до Київського відділу поліції. У нього вилучено пневматичний пістолет та набої до нього", - поінформували в поліції.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу. Іноземцю загрожує до 7 років позбавлення волі.

Крім того, за даними одеського видання "Думська", Київський районний суд Одеси заарештував підозрюваного на 60 днів з можливістю внесення 150 тисяч гривень застави.

Нагадаємо, на початку травня у Дніпрі поліція затримала зловмисника, який влаштував стрілянину з вікна власної квартири. Правоохоронці встановили, в результаті стрілянини один пенсіонер був поранений у голову, іншому куля пошкодила одяг.

Як писало РБК-Україна, в Харкові на проспекті Перемоги сталася стрілянина, в результаті якої постраждала людина. Так, між двома чоловіками стався конфлікт із застосуванням зброї.

В Одесі СБУ блокувала торгівлю зброєю В Одесі на хабарі затримали керівника військомату
Новини України ОдесаОдесаСтрільба
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся