В Одессе посетитель устроил стрельбу в кафе

В Одессе посетитель кафе устроил стрельбу в ответ на просьбу оплатить счет. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу управления Нацполиции в Одесской области.

Указано, что инцидент произошел ночью в одном из кафе в Приморском районе, куда нетрезвый 19-летний парень пришел с другом. Так, персонал заведения узнал в них недавних посетителей, которые не рассчитались по чеку.

На просьбу оплатить долг или покинуть заведение посетители отреагировали агрессивно и начали конфликтовать. На улице один из них достал пневматический пистолет и, угрожая работникам ночного заведения, совершил в их сторону несколько выстрелов. В результате происшествия никто не пострадал.

Отмечается, что сотрудники Приморского отдела полиции установили личности двух подозреваемых.

Стрелявшему объявлено о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч.4 ст.296 Уголовного кодекса Украины - "Хулиганство". В данное время он находится под домашним арестом. Пистолет изъят.

Кроме того, второго подозреваемого привлекли к ответственности по ст.173 Кодекса Украины об административных правонарушениях - "Мелкое хулиганство".

Напомним, в конце июня в Одессе во время инспекции пляжей арендаторы "Отрады" напали на депутата и журналистку. Так, в ходе депутатской инспекции городских пляжей совладелец пляжа Юрий Резников наставил заряженный автомат на людей, которые зашли на его территорию.

Как писало РБК-Украина ранее, в Одессе иностранец устроил на пляже стрельбу по пустым металлическим банкам.