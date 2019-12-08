В Одесі сталася пожежа в житловому будинку, є загиблі

В Одесі в ніч на неділю, 8 грудня, сталася пожежа у багатоповерховому будинку на вулиці Святослава Ріхтера, в результаті чого загинули дві людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Одеської області.

Як повідомляється, під час гасіння пожежі в житловому будинку виявлено тіла двох загиблих.

"Займання сталося вночі у квартирі на п'ятому поверсі десятиповерхового будинку на вулиці Святослава Ріхтера. Під час гасіння пожежі на площі двох квадратних метрів рятувальники виявили тіла двох чоловіків. Один із загиблих 56-річний господар, особа другого встановлюється", - йдеться в повідомленні.

За попередніми даними, загоряння в будинку сталося через необережне поводження з вогнем.

"За даним фактом правоохоронці внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за п. 1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України з позначкою "нещасний випадок". Тіла загиблих направлено на судово-медичну експертизу для з'ясування остаточної причини смерті", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 8 грудня під завалами на місці пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу виявили ще два тіла. Таким чином, кількість загиблих зросла до 10 осіб.

Як відомо, 4 грудня близько 10:00 у приміщенні Одеського коледжу сталася пожежа. Однією з причин пожежі вважають пробеми з проведенням в будівлі, яка не змінювалася з 1996 року. В результаті пожежі постраждали більше 30 чоловік.