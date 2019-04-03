В Одесі пролунав потужний вибух під автомобілем, який був припаркований між 6-ою і 7-ою станціями Великого Фонтану. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання "Думська".

Як повідомляють очевидці, від вибуху автомобіль відкинуло на трамвайну колію. При цьому було пошкоджено дорожнє покриття.

"За попередньою інформацією, вибухового пристрою не було, постраждалих немає. Поліція з'ясовує, що сталося насправді", - заявили виданню в прес-службі Головного управління Національної поліції.

На місці події працює слідчо-оперативна група, міські служби. Паралізовано рух трамваїв. Патрульні здійснюють відведення транспорту.

За попередньою інформацією, вибух стався під землею. Водій BMW, який у момент вибуху знаходився в припаркованому автомобілі, повідомив, що відчувався їдкий запах газу.

В результаті вибуху постраждав ще один припаркований автомобіль - Toyota. У нього вилетіло заднє скло. Водій BMW від госпіталізації відмовився.

Фото: вибух в Одесі "Думська"

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Мексиці в результаті вибуху в одній з лікарень Мехіко постраждали щонайменше 14 осіб. Серед постраждалих дев'ять жінок і п'ятеро чоловіків у віці від 33 до 81 року, більшість з них отримали опіки. Причину вибуху не встановили. За попередньою інформацією, стався витік азоту і кисню.

Крім того, 2 квітня в Санкт-Петербурзі стався вибух у військово-космічної академії імені А. Ф. Можайського. В результаті вибуху постраждали чотири людини.