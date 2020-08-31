Труханов: у Суворовському районі Одеси з'явився сучасний центр адмінпослуг

Фото: Геннадій Труханов (прес-служба)

Раніше мешканцям Суворовського району доводилося отримувати послуги в Приморському районі

В Одесі на проспекті Добровольського, 106 відкрили Центр надання адміністративних послуг. Раніше мешканцям Суворовського району доводилося отримувати послуги в Приморському районі, що займало багато часу.

Про це заявив мер Одеси Геннадій Труханов.

"Для Суворовського району, найбільшого в місті, цей Центр був вкрай необхідний. Сьогодні багато людей, вони прийшли на відкриття, але через 2-3 дні тут буде налагоджена робота без черг. Я радий, що тепер і тут одесити будуть отримувати якісні послуги", - повідомив Труханов.

За його словами, у новому центрі надання адміністративних послуг створені всі умови для відвідувачів, у тому числі й з обмеженими фізичними можливостями.

Директор міського департаменту надання адміністративних послуг Євгенія Абрамова підкреслила, що в центрі, крім інших адмінпослуг, можна оформити ID-карту, закордонний паспорт, і отримати комплексну послугу Е-малятко.

"Незабаром буде доступна послуга з реєстрації авто і видачі водійських посвідчень. Також в цій будівлі буде надано приміщення для Суворовського РАГСу, щоб родини могли тут зареєструвати новонародженого", - додала Євгенія Абрамова.

Нагадаємо, раніше мер Одеси Геннадій Труханов заявив, що проект консервації Будинку Гоголя буде розроблений до середини вересня.

Як відомо, Будинок Гоголя знаходиться в аварійному стані й потребує термінової консервації, щоб уникнути подальшого руйнування.