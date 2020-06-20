В Одесі з понеділка будуть посилено перевіряти пляжі

З понеділка, 22 червня, одеські пляжі будуть посилено перевіряти на дотримання вимог карантину. Правоохоронці жорстко реагуватимуть на виявлені порушення.

Про це заявив голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Куций в Facebook.

За словами очільника регіону, в області створять спеціальні рейдові групи, які контролюватимуть дотримання карантинних норм громадянами на пляжах та базах відпочинку.

Куций пояснив, що останнім тижнем в Одеській області спостерігається зростання захворюваності на коронавірус. За минулу добу виявили понад 30 хворих та 2 летальні випадки, що є "тривожним сигналом".

Нагадаємо, вчора у Києві відкрили 12 пляжів для відпочинку та купання після декількох перенесень через складну епідемічну ситуацію.

Крім того, чи потрібно носити маску на пляжі, сьогодні пояснив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.