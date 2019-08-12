В Одесі поліція перевіряє повідомлення про масове мінування

В Одесі співробітники поліції перевіряють повідомлення про масове мінування. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Міністерства внутрішніх справ.

Як повідомляється, повідомлення про замінування надійшло о 15:36.

На даний момент правоохоронці перевіряють інформацію про замінування ряду об'єктів на території міста.

На місцях працюють вибухотехніки, слідчо-оперативні групи поліції, кінологи та працівники ДСНС. Проводяться перевірки.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 7 серпня в Харкові близько 13:30 в поліцію прийшов електронний лист з інформацією про замінування. У ньому говорилося про закладення вибухівки у приміщеннях аеропорту, 3 залізничних і 2 авто станцій, залізничного вокзалу, 3 станцій метрополітену, 4 житлових будинків і 3 державних установ.

Крім того, 2 серпня в Чернівцях в поліцію надійшов електронний лист, в якому говорилося про мінування 200 об'єктів. До зазначених об'єктів негайно були направлені наряди поліції, слідчо-оперативні групи, вибухотехнічна та кінологічна служби.

Також 18 липня в поліцію Харкова надійшло повідомлення про закладення вибухівки в 5 готелях, 21 житловому будинку, 22 торгових центрах та 8 медичних установах.