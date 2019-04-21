В Одесі поліція перевіряє інформацію про замінування телеканалу

В Одесі поліція займається перевіркою про можливе замінування телекомпанії на Французькому бульварі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацполіції.

В поліції повідомили, що інформація про можливе мінування надійшла на спецлінію "102" сьогодні, 21 квітня, о 08:08.

"Зараз на місці події працюють вибухотехніки та слідчо-оперативна група", - заявили правоохоронці.

У той же час місце видання повідомляє, що можливе мінування відбулось місцевого телеканалу "7 Канал". На пошту надійшло анонімне повідомлення про мінування.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що вчора, 20 квітня, у Києві правоохоронці перевіряли інформацію про замінування Центрального залізничного вокзалу у Солом’янському районі. Згодом в поліції повідомили, що інформація про мінування залізничного вокзалу у Києві не підтвердилась.

Нагадаємо, що у Києві повідомили про мінування 17 ТРЦ. За інформацією прес-секретаря Державної служби України з надзвичайних ситуацій Києва Світлани Водолаги, повідомлення надійшли ввечері, 20 квітня, у тому числі мова йде про ТРЦ "Гулівер",з будівлі евакуювали всіх відвідувачів.