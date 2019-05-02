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В Одесі загинув матрос ВМСУ

Новини » Надзвичайні події    02.05.2019 - 15:50
В Одесі загинув матрос ВМСУ
Ілюстративне фото (twitter.com/Shodenik)

Слідство буде встановлювати чи було це самогубством

У Військово-морських силах (ВМС) України повідомили, що сьогодні на борту малого броньованого артилерійського катеру "Вишгород" загинув 23-річний матрос. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Радіо Свобода.

Повідомляється, що трагічний випадок стався вранці 2 травня на борту катеру, який перебував у Практичній воєнній гавані в Одесі.

В даний час правоохоронці проводять слідчі дії, а керівництво ВМС почало службову перевірку. Прес-офіцер ВМС заявив, що слідство буде з’ясовувати чи було це самогубство, чи вбивсто.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що поліція розслідує вбивство військовослужбовця у Харківській області. У смт. Клугіно-Башкирівка Чугуївського району Харківської області виявили тіло військовослужбовця з ознаками насильницької смерті.

Нагадаємо, що солдат ЗСУ зі зброєю дезертирував з військової частини. Командуванням військової частини вжито максимально можливих заходів для встановлення місця знаходження та затримання військовослужбовця, ведеться посилена розшукова робота спільно з представниками Військової служби правопорядку ЗСУ та співробітниками Національної поліції. 

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