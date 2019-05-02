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В Одессе погиб матрос ВМСУ

Новости » Происшествия    02.05.2019 - 15:50
В Одессе погиб матрос ВМСУ
Иллюстративное фото (twitter.com/Shodenik)

Следствие будет устанавливать было ли это самоубийством

В Военно-морских силах (ВМС) Украины сообщили, что сегодня на борту малого бронированного артиллерийского катера "Вышгород" погиб 23-летний матрос. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Радио Свобода.

Сообщается, что трагический случай произошел утром 2 мая на борту катера, который находился в Практической военной гавани в Одессе.

В настоящее время правоохранители проводят следственные действия, а руководство ВМС начало служебную проверку. Пресс-офицер ВМС заявил, что следствие будет выяснять было ли это самоубийство, или убийство.

Ранее РБК-Украина сообщало, что полиция расследует убийство военнослужащего в Харьковской области. В пгт. Клугино-Башкировка Чугуевского района Харьковской области обнаружили тело военнослужащего с признаками насильственной смерти.

Напомним, что солдат ВСУ с оружием дезертировал из воинской части. Командованием воинской части приняты максимально возможные меры для установления места нахождения и задержания военнослужащего, ведется усиленная розыскная работа совместно с представителями Военной службы правопорядка ВСУ и сотрудниками Национальной полиции.

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