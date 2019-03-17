Поліція розслідує вбивство військовослужбовця у Харківській області

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Військовослужбовець служив за контрактом у 92-й окремій механізованій бригаді ЗСУі

У смт. Клугіно-Башкирівка Чугуївського району Харківської області виявили тіло військовослужбовця з ознаками насильницької смерті. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції області.

Повідомляється, що тіло виявили 16 березня близько 16:10 поблизу місцевого цвинтаря в селищі Калугино-Башкирівка.

Під час огляду судово-медичним експертом на тілі померлого виявлені колото-різані рани шиї та рук, синці в області грудної клітини.

В ході проведення розшукових заходів поліцейські встановили, що померлим є 37-річний уродженець Луганської області. Чоловік проходив військову службу у місті Чугуїв Харківської області та з 13 березня не з’являвся за місцем несення служби. Тіло померлого направлено до моргу .

За даним фактом поліцією відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Вживаються заходи щодо встановлення та затримання особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення.

Фото: місце події (hk.npu.gov.ua)

Також відомо, що знайдений мертвим військовослужбовець служив за контрактом у 92-й окремій механізованй бригаді ЗСУ.

"Солдат був відсутній на службі 14.03.2019-15.03.2019, про що було повідомлено у відповідні установи та були проведені заходи по розшуку. По даному факту призначено службове розслідування", - йдеться в повідомленні бригади на сторінці у Facebook.

РБК-Україна писало, що на Донбасі протягом минулої доби 16 березня, у зоні проведення операції Об'єднаних сил один український військовослужбовець загинув і ще один отримав поранення.