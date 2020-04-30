В Одессе планировали провокации к годовщине трагедии 2 мая, - СБУ

Иллюстративное фото (ssu.gov.ua)

Пророссийские активисты планировали распространение антиукраинской продукции с призывами силового захвата госвласти

В Одессе пророссийское движение "Куликово поле" планировало провокацию к годовщине трагедии 2 мая. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины.

Сообщается, что провокаторы планировали распространять в Одессе печатную агитационную продукцию сепаратистского характера с призывами силового захвата государственной власти и созданию так называемой "республики Новороссия".

"По замыслу организаторов, эти действия должны были стать информационным поводом для дискредитации Украины на международной арене пропагандистами РФ", - сообщили в СБУ.

Во время обысков у участников пророссийского движения обнаружили значительное количество антиукраинской печатной продукции.

"В частности, изъято открытки с разделением Украины на фейковую "республику Новороссия" и "бандеровскую Украину", наклейки с надписями "Одесса русский город" и "Одесса - Новороссия", символику с пропагандой тоталитарного режима, печатные издания, так называемую газету "Новороссия" и другую запрещенную законодательством продукцию", - отметили в СБУ.

По данному факту открыты дела по ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 109, ч. 1 ст. 14 и ч. 1 ст. 294 Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия.

Ранее сообщалось, что нарушителей карантина в Украине в случае проведения массовых акций во время годовщины трагедии 2 мая в Одессе будут привлекать к ответственности. При этом все акции будут расценены как нарушение карантина.

Напомним, в октябре Верховная рада не поддержала создание временной следственной комиссии (ВСК) для расследования "дела 2 мая" в Одессе.

Отметим, в результате трагедии в Одессе 2 мая 2014 года погибли 48 человек, еще 88 были госпитализированы. Тогда в городском Доме профсоюзов произошли столкновения с применением оружия между проукраинскими и пророссийским активистами.