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В Одесі перейменують низку вулиць: список нових назв

Фото: в Одесі перейменують низку вулиць (pixabay.com)
Автор: Іван Носальський

Одеська історико-топонімічна комісія ухвалила рішення про перейменування 39 вулиць міста.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне", про це заявив учасник комісії Петро Обухов.

За його словами, 19 вулиць міста потребують перейменування через невідповідність українському правопису.

"Наприклад, у нас є Лодочний провулок, а в українській мові немає слова "лодка", є слово "човник", тому це має бути не Лодочний, а Човновий, або не Наклонна, а Нахильна, або не Уютна, а Затишна. І ось сьогодні ми ухвалювали рішення щодо результатів експертизи, яку ми зробили в інституті Мечникова і ці норми будуть прийняті на сесії міськради через тиждень", - розповів Обухов.

Також він додав, що назви ще 10 вулиць змінять через декомунізацію.

  • вул. Олександра Вронського - композитора Вербицького;
  • вул. Єліна - Ференца Ліста;
  • вул. Кондренко - Ближні млини;
  • вул. Корнюшина - Миколи Лисенка;
  • вул. Кострова - Ольги Благовидової;
  • вул. Кристаловського - композитора Бортнянського;
  • вул. Перепікання - композитора Лятошинського;
  • вул. Скворцова - Йозефа Прибіка;
  • провулок Краснослобідський - провулок гетьмана Петра Дорошенка;
  • провулок Червоних зірок - провулок Стурдзовський.

Він зазначив, що комісія запланувала все так, щоб вулиці одного району називалися на честь відомих українських композиторів, художників чи артистів.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у додатку "Київ цифровий" завершено рейтингове електронне голосування щодо перейменування міських об'єктів, назви яких пов'язані з Росією та її сателітами. Усього було отримано понад 6,5 мільйонів голосів.

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