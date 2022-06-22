В Одесі перейменують низку вулиць: список нових назв

За його словами, 19 вулиць міста потребують перейменування через невідповідність українському правопису.

"Наприклад, у нас є Лодочний провулок, а в українській мові немає слова "лодка", є слово "човник", тому це має бути не Лодочний, а Човновий, або не Наклонна, а Нахильна, або не Уютна, а Затишна. І ось сьогодні ми ухвалювали рішення щодо результатів експертизи, яку ми зробили в інституті Мечникова і ці норми будуть прийняті на сесії міськради через тиждень", - розповів Обухов.

Також він додав, що назви ще 10 вулиць змінять через декомунізацію.

вул. Олександра Вронського - композитора Вербицького;

вул. Єліна - Ференца Ліста;

вул. Кондренко - Ближні млини;

вул. Корнюшина - Миколи Лисенка;

вул. Кострова - Ольги Благовидової;

вул. Кристаловського - композитора Бортнянського;

вул. Перепікання - композитора Лятошинського;

вул. Скворцова - Йозефа Прибіка;

провулок Краснослобідський - провулок гетьмана Петра Дорошенка;

провулок Червоних зірок - провулок Стурдзовський.

Він зазначив, що комісія запланувала все так, щоб вулиці одного району називалися на честь відомих українських композиторів, художників чи артистів.