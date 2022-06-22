В Одесі перейменують низку вулиць: список нових назв

Одеська історико-топонімічна комісія ухвалила рішення про перейменування 39 вулиць міста.
Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне", про це заявив учасник комісії Петро Обухов.
За його словами, 19 вулиць міста потребують перейменування через невідповідність українському правопису.
"Наприклад, у нас є Лодочний провулок, а в українській мові немає слова "лодка", є слово "човник", тому це має бути не Лодочний, а Човновий, або не Наклонна, а Нахильна, або не Уютна, а Затишна. І ось сьогодні ми ухвалювали рішення щодо результатів експертизи, яку ми зробили в інституті Мечникова і ці норми будуть прийняті на сесії міськради через тиждень", - розповів Обухов.
Також він додав, що назви ще 10 вулиць змінять через декомунізацію.
Він зазначив, що комісія запланувала все так, щоб вулиці одного району називалися на честь відомих українських композиторів, художників чи артистів.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що у додатку "Київ цифровий" завершено рейтингове електронне голосування щодо перейменування міських об'єктів, назви яких пов'язані з Росією та її сателітами. Усього було отримано понад 6,5 мільйонів голосів.
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