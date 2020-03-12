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В Одесі перед конференцією ОПЗЖ відбулися бійки

Новини » Надзвичайні події     12.03.2020 - 15:58
В Одесі перед конференцією ОПЗЖ відбулися бійки
Фото: сутички в Одесі (dumskaya.net)

Сутички відбулися між націоналістами і прихильниками ОПЗЖ

В Одесі відбулися бійки біля готелю "Брістоль", де сьогодні має відбутися конференція партії "Опозиційна платформа - За життя". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.

Повідомляється, що до готелю прийшли місцеві активісти "Автомайдану" і "Національного корпусу", між ними і прихильниками ОПЗЖ періодично відбуваються сутички. На місці розпилили сльозогінний газ, поліція вживає заходів, щоб не допустити ескалації.

На даний момент на місці присутні правоохоронці, співробітники охоронного агентства, націоналісти і люди спортивної зовнішності. За даними місцевих ЗМІ, на конференції ОПЗЖ повинні були оголосити про висунення нардепа Вадима Рабиновича на посаду мера Одеси.

Фото: сутички в Одесі (dumskaya.net)

Нагадаємо, сьогодні в Києві представники "Національного корпусу" влаштували сутички і напали на радника секретаря РНБО Сергія Сивохо під час презентації Національної платформи примирення і єдності для регенерації Донбасу. За останньою інформацією, поліція затримала не менш як 15 осіб, відкрито кримінальну справу за статтею "хуліганство".

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Новини України ОдесастычкиОпозиційна платформа За життя
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