В Одесі на зупинці громадського транспорту виявили вибухівку

На зупинці в Київському районі виявили дві тротилові шашки

В Одессе на остановке общественного транспорта обнаружили взрывчатку. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции области.

Сообщается, что на остановке в Киевском районе Одессы на 6-й станции Фонтана обнаружили две тротиловые шашки.

"О двух подозрительных предметах на остановке общественного транспорта в полицию сообщили граждане. На место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа и взрывотехники, которые оцепили место происшествия и ограничили доступ людей. В ходе проверки было установлено, что находка является взрывчатым веществом - тротилом", - отметили в ведомстве.

В настоящий момент полицейские выясняют обстоятельства появления тротиловых шашек в общественном месте.

Фото (od.npu.gov.ua)

Напомним, в Одессе 22 января произошел взрыв в ресторане, пострадавших в результате инцидента не было. Взрыв произошел в одном из технических помещений ресторана, расположенного в Приморском районе Одессы.

Отметим, что 21 января в Одессе произошел взрыв возле ресторана в Ванном переулке. По предварительным данным, в результате взрыва один человек получил повреждения в виде резаной раны предплечья. Пострадавшему на месте оказали медицинскую помощь, от госпитализации он отказался.