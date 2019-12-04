В Одесі оголосили дводенний траур у зв'язку з пожежею в коледжі, де загинув один чоловік, а 28 постраждали. Про це повідомляє РБК-Україна, з посиланням на повідомлення мера Одеси Геннадія Труханова в Facebook.

Ззаначається, що державні прапори і прапори Одеси в ці дні будуть приспущені і доповнені траурними стрічками. Також рекомендується обмежити використання музики та проведення розважальних заходів у місті.

"4 грудня 2019 року у приміщенні державного вищого навчального закладу "Одеський коледж економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу", розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Троїцька, 25, сталася масштабна пожежа, що призвела до загибелі людей. Враховуючи викладене оголосити 05, 06 грудня 2019 року днями жалоби в місті Одеса", - йдеться у повідомленні.

Також за словами Труханова, мерія продовжує надавати всю необхідну допомогу постраждалим при пожежі на Троїцькій, в тому числі, медичну та створено міський оперативний штаб.

Нагадаємо, 4 грудня близько 10 ранку в будівлі одеського коледжу на вулиці Троїцькій сталася пожежа. Вогонь спалахнув на третьому поверсі шестиповерхового будинку. Причиною загоряння могла стати несправна проводка, яка не змінювалася з 1966 року.

Як повідомляло РБК-Україна, поліція відкрила кримінальну справу. Правоохоронці кваліфікували інцидент як порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки.