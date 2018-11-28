В Одесі напали на Гриценка

Фото: Анатолій Гриценко (facebook.com/Анатолий Гриценко)

Поліція відкрила справу за фактом нападу

В Приморському районі Одеси невідомі закидали яйцями лідера партії "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка, поліція відкрила справу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію області.

РБК-Україна в прес-службі політика повідомили, що Гриценко не постраждав.

"Анатолій Гриценко приїхав на радіоефір, перед входом, дорогу перекрили кілька десятків невідомих. Прихильники Гриценка, які його супроводжували, намагалися пройти у приміщення, але невідомі, почали їх бити. Сам політик не постраждав", розповіла прес-секретар Христина Бондаренко.

Фото (odessa.online)

У поліції уточнили, що під час конфлікту його учасники використовували газові балончики. Протиправні дії припинили поліцейські. Зараз за даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 ("Хуліганство") Кримінального кодексу України. Поліцейські опитують свідків та очевидців події, а також приймають заходи щодо встановлення всіх її учасників.

Провокація проти Гриценка в Одесі Андрій Юсов: "В Одесі 30 тітушек здійснили напад на Анатолія Гриценка та активістів, які прийшли на зустріч з опозиційним політиком. Перед зустріччю мав бути ефір на радіо, зірвали ефір, але зустріч з Одеситами відбулась. Нападники спочатку перекрили шлях Анатолію Гриценко до приміщення, потім напали на активістів, що його супроводжували. У хід пішли палиці, кулаки, полетіли яйця провокаторів. Поліція нікого з нападників не затримала, хоча для зупинення сутичок застосувала сльозогінний газ. Є постраждалі, викликали швидку. Потерпілі та свідки спілкуються з поліцією. Попереду нападників були кілька асоціальних елементів, для прикриття, самі бойовики були у масках. Це відвертий акт залякування демократичної опозиції, Одеським активістам не звикати, але такого нахабства з боку місцевих тітушек ніхто не очікував. В Одесі подібні речі не відбуваються без відома та участі команди Труханова, якщо злочинців захочуть знайте, це буде зробити не важко. Медведчук в Україні почуває себе як частина влади, а демократична опозиція отримує вісь такі подарунки. З часів Януковича методи не змінюються." Опубліковано ЄвроМайдан – EuroMaydan Середа, 28 листопад 2018 р.

Нагадаємо, 16 листопада до столичної поліції надійшло повідомлення про те, що облили зеленкою голову Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. За викликом виїхала слідчо-оперативна група. Потерпілому на місці надали медичну допомогу.