В Одессе напали на Гриценко

Фото: Анатолий Гриценко (facebook.com/Анатолий Гриценко)

Полиция открыла дело по факту нападения

В Приморском районе Одессы неизвестные забросали яйцами лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко, полиция открыла дело. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию области.

РБК-Украина в пресс-службе политика сообщили, что Гриценко не пострадал.

"Анатолий Гриценко приехал на радиоэфир, перед входом, дорогу перекрыли несколько десятков неизвестных. Сторонники Гриценко, которые его сопровождали, пытались пройти в помещение, но неизвестные начали их избивать. Сам политик не пострадал", рассказала пресс-секретарь Кристина Бондаренко.

Фото (odessa.online)

В полиции уточнили, что во время конфликта его участники использовали газовые баллончики. Противоправные действия прекратили полицейские. Сейчас по данному факту начато уголовное производство по ч.4 ст.296 ("Хулиганство") Уголовного кодекса Украины. Полицейские опрашивают свидетелей и очевидцев происшествия, а также принимают меры по установлению всех ее участников.

Провокація проти Гриценка в Одесі Андрій Юсов: "В Одесі 30 тітушек здійснили напад на Анатолія Гриценка та активістів, які прийшли на зустріч з опозиційним політиком. Перед зустріччю мав бути ефір на радіо, ефір зірвали, але зустріч з Одеситами відбулась. Нападники спочатку перекрили шлях Анатолію Гриценко до приміщення, потім напали на активістів, що його супроводжували. В хід пішли палиці, кулаки, полетіли яйця провокаторів. Поліція нікого з нападників не затримала, хоча для зупинення сутичок застосувала сльозогінний газ. Є постраждалі, викликали швидку. Потерпілі та свідки спілкуються з поліцією. Попереду нападників були кілька асоціальних елементів, для прикриття, самі бойовики були у масках. Це відвертий акт залякування демократичної опозиції, Одеським активістам не звикати, але такого нахабства з боку місцевих тітушек ніхто не очікував. В Одесі подібні речі не відбуваються без відома та участі команди Труханова, якщо злочинців захочуть знайти, це буде зробити не важко. Медведчук в Україні почуває себе як частина влади, а демократична опозиція отримує ось такі подарунки. З часів Януковича методи не змінюються." Опубліковано ЄвроМайдан – EuroMaydan Середа, 28 листопад 2018 р.

Напомним, 16 ноября столичной полиции поступило сообщение о том, что облили зеленкой председателя Высшей квалификационной комиссии судей Украины. По вызову выехала следственно-оперативная группа. Пострадавшему на месте оказали медицинскую помощь.