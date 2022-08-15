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В Одесі чоловік спалив гуманітарку для переселенців. Йому загрожує 10 років в'язниці

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Одеса, Понеділок 15 серпня 2022 17:43
В Одесі чоловік спалив гуманітарку для переселенців. Йому загрожує 10 років в'язниці Фото: в Одесі чоловік спалив гуманітарку для переселенців (od.npu.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

В Одесі поліцейські затримали 63-річного жителя міста за підпал трейлера з гуманітарною допомогою, яка була призначена для переселенців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацполиции.

За даними правоохоронців, зловмисник облив горючою сумішшю і підпалив трейлер з медичними препаратами, засобами гігієни та продуктами харчування, які планували роздати переселенцям. В результаті пожежі згоріли два трейлери з продукцією і два автомобілі.

Під час затримання підозрюваного співробітники правоохоронних органів вилучили докази його причетності до злочину. Також поліцейські встановили, що напередодні підпалу фігурант кілька разів відвідував волонтерський центр і знав про розташування майна.

Чоловікові вже оголосили підозру, йому загрожує до 10 років ув'язнення. Мотиви злочину планують встановити в ході слідства.

Наслідки підпалу трейлера з гумдопомогою (od.npu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше стало відомо, що українські правоохоронці затримали організаторів нелегального бізнесу в Тернопільській області. Вони продавали гуманітарну допомогу для воїнів ЗСУ.

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Одеса полиция Гуманітарна допомога Переселенці з Донбасу
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