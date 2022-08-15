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В Одессе мужчина сжег гуманитарку для переселенцев. Ему грозит 10 лет тюрьмы

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Одесса, Понедельник 15 августа 2022 17:43
В Одессе мужчина сжег гуманитарку для переселенцев. Ему грозит 10 лет тюрьмы Фото: в Одессе мужчина сжег гуманитарку для переселенцев (od.npu.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

В Одессе полицейские задержали 63-летнего жителя города за подпал трейлера с гуманитарной помощью, которая была предназначена для переселенцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

По данным правоохранителей, злоумышленник облил горючей смесью и подпалил трейлер с медицинскими препаратами, средствами гигиены и продуктами питания, которые планировали раздать переселенцам. В результате пожара сгорели два трейлера с продукцией и два автомобиля.

Во время задержания подозреваемого сотрудники правоохранительных органов изъяли доказательства его причастности к преступлению. Также полицейские установили, что накануне поджога фигурант несколько раз посещал волонтерский центр и знал о расположении имущества.

Мужчине уже объявили о подозрении, ему грозит до 10 лет заключения. Мотивы преступления планируют установить в ходе следствия.

Последствия поджога трейлера с гумпомощью (od.npu.gov.ua)

Напомним, ранее стало известно, что украинские правоохранители задержали организаторов нелегального бизнеса в Тернопольской области. Они продавали гуманитарную помощь для воинов ВСУ.

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