В Одессе мужчина сжег гуманитарку для переселенцев. Ему грозит 10 лет тюрьмы

В Одессе полицейские задержали 63-летнего жителя города за подпал трейлера с гуманитарной помощью, которая была предназначена для переселенцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацполиции .

По данным правоохранителей, злоумышленник облил горючей смесью и подпалил трейлер с медицинскими препаратами, средствами гигиены и продуктами питания, которые планировали раздать переселенцам. В результате пожара сгорели два трейлера с продукцией и два автомобиля.

Во время задержания подозреваемого сотрудники правоохранительных органов изъяли доказательства его причастности к преступлению. Также полицейские установили, что накануне поджога фигурант несколько раз посещал волонтерский центр и знал о расположении имущества.

Мужчине уже объявили о подозрении, ему грозит до 10 лет заключения. Мотивы преступления планируют установить в ходе следствия.

Последствия поджога трейлера с гумпомощью (od.npu.gov.ua)