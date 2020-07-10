В Одесі інфіковані працівники заводу заразили понад 30 осіб, поліція відкрила справу

Фото: люди в захисних костюмах (РБК-Україна)

Хворі на коронавірус працівники продовжували ходити на роботу

В Одеській області коронавірусом заразилися 36 працівників підприємства "Аквафрост". Поліція почала розслідування причин спалаху.

Про це повідомляє місцеве видання УСІ.

Голова обласної поліції Олег Бех розповів, що, за наявною інформацією, інфіковані коронавірусом співробітники компанії продовжували ходити на роботу, а адміністрація заводу не зробила жодних кроків для їх ізоляції.

"В "Аквафрост" сталася надзвичайна ситуація. У поліцію надійшла інформація, що адміністрація підприємства не вживала жодних заходів відносно хворих. Захворювання почало поширюватися", - сказав Бех.

Головний санітарний лікар Одеської області Віталій Гончаров додав, що епідеміологічне розслідування встановило, що причина спалаху - занесення вірусу ззовні. За його словами, поширенню коронавірусу сприяло недотримання санітарних правил і карантинних заходів.

За фактом спалаху на заводі поліція відкрила кримінальну справу за ч. 1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм) КК України.

Нагадаємо, раніше на одеських пляжах знайшли кишкову паличку, МОЗ рекомендував закрити кілька з них.

Також повідомлялося, що в Одесі нічні клуби не збираються зупиняти свою роботу, незважаючи на зростаючу динаміку захворюваності коронавірусом.