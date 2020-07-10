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В Одессе инфицированные работники завода заразили более 30 человек, полиция открыла дело

Одесса, Украина, Пятница 10 июля 2020 22:07
В Одессе инфицированные работники завода заразили более 30 человек, полиция открыла дело
Фото: люди в защитных костюмах (РБК-Украина)
Автор: Роман Калиниченко

Заболевшие коронавирусом работники продолжали ходить на работу

В Одесской области коронавирусом заразились 36 работников предприятия "Аквафрост". Полиция начала расследование причин вспышки.

Об этом сообщает местное издание УСИ.

Глава областной полиции Олег Бех рассказал, что, по имеющейся информации, инфицированные коронавирусом сотрудники компании продолжали ходить на работу, а администрация завода не предприняла никаких шагов для их изоляции.

"В "Аквафрост" произошла чрезвычайная ситуация. В полицию поступила информация, что администрация предприятия не предпринимала никаких мер в отношении заболевших. Заболевание начало распространяться", - сказал Бех.

Главный санврач Одесской области Виталий Гончаров добавил, что эпидемиологическое расследование установило, что причина вспышки - занос вируса извне. По его словам, распространению коронавируса способствовало несоблюдение санитарных правил и карантинных мер.

По факту вспышки на заводе полиция открыла уголовное дело по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм) УК Украины.

Напомним, ранее на одесских пляжах нашли кишечную палочку, Минздрав рекомендовал закрыть несколько из них.

Также сообщалось, что в Одессе ночные клубы не намерены останавливать свою работу, несмотря на растущую динамику заболеваемости коронавирусом.

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