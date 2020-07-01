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Нічні клуби Одеси продовжують працювати: кажуть, коронавірусу немає

STYLERЖиття    01.07.2020 - 12:45
Нічні клуби Одеси продовжують працювати: кажуть, коронавірусу немає
Нічні клуби Одеси продовжують працювати (фото: bossfor.com.ua)

Нічні клуби Одеси заявили про продовження своєї роботи

В Одесі нічні клуби не збираються зупиняти свою роботу, незважаючи на зростаючу динаміку захворюваності коронавірусом. Так, промоутери закладів кажуть, що в місцях відпочинку буде посилена боротьба з COVID-19.

Як повідомляють в Telegram-каналі Pavlovsky News, власники популярних закладів в Аркадії розповіли, що ситуація у них знаходиться під контролем: дезінфікують приміщення, стежать за дотриманням соціальної дистанції і весь персонал в масках. Там запевняють, що люди не танцюють, а спокійно сидять за столиками.

"Не бійтеся, коронавірусу у нас немає. Ми стежимо за всім і перевіряємо", - заявила представниця клубу.

Нагадаємо, що після довгих вихідних у мережі з'явились відео з нічних клубів Одеси, де величезна кількість людей товпляться один біля одного. По відпочинку людей складно здогадатися, що в країні карантин.

Крім того, місцевий губернатор Максим Куций повідомив про те, що заклади-порушники покарані штрафами. Про які заклади йде мова, він не уточнював.

До речі, міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що в країні можуть закрити популярні курорти, якщо захворюваність коронавірусом буде зростати.

Як ми раніше писали, з'явилося відео величезної юрби на вулицях Одеси.

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Автор: Людмила Жукова

Теги Новини України карантинКоронавірус
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