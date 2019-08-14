У Маріуполі при пожежі постраждали двоє дітей

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Причини пожежі встановлюються

В Маріуполі ввечері 13 серпня в результаті пожежі постраждали двоє малолітніх дітей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій.

В результаті пожежі отруєння продуктами горіння отримали діти двох і трьох років. Вони доставлені в дитячу міську лікарню в задовільному стані. Про причини пожежі не повідомляється.

"Пожежа сталася в приватному будинку близько 19:20 по вулиці Тімірязєва. Ліквідувати пожежу вдалося о 19:48. До гасіння пожежі залучалось 11 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки", - йдеться в повідомленні.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в результаті пожежі в Київській області загинули двоє дітей чотирьох та двох років.

Після цього поліція Київської області відкрила справу, так як їх мати закрила дітей в кімнаті з-за чого врятувати малюків не вдалося.

Також, в Харкові 11 серпня сталася пожежа в багатоповерховому будинку. В результаті пожежі було врятовано 4 осіб, серед яких 3 дитини. Загалом було евакуйовано 13 осіб.