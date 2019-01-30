У Одесі горів завод поліграфічних машин

Наразі встановлюється причина пожежі

В Одессе спасатели 30 января 2019 года потушили пожар на территории Одесского завода полиграфических машин на улице Картамишевська 9Б. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС).

Как отмечается, в 10:44 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что по улице Картамишевська 9Б горит здание на территории завода.

В 10:52 к месту вызова прибыли первые пожарно-спасательные подразделения и установили, что горят полимерные изделия в одноэтажном складском помещении на территории завода "Полиграфмаш".

Пожарные локализовали пожар на площади 400 кв. м в 11:26 и в 11:52 -ликвидировали. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливаются.

Фото: место происшествия (dsns.gov.ua)

Напомним, в Киеве 28 января по адресу улица Бориспольская, 9 загорелся Киевский радиозавод. Пожар начался в одноэтажном цеха, огонь распространился на площади около 200 квадратных метров.

РБК-Украина писало, что во вторник, 29 января, в Ровно на улице Здолбуновская возле административного корпуса рынка взорвался газовый баллон, в результате взрыва пострадали два человека.