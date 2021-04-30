В Одесі горів санаторій: одну людину госпіталізували у тяжкому стані

30 квітня вночі в Одесі загорівся 15-поверовий корпус клінічного санаторію ім. Пирогова на вул. Лиманна, 170. Одна маломобільна людина, яка перебувала на лікуванні, постраждала, її госпіталізували у тяжкому стані.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС України в Одеській області.
"30 квітня о 00:53 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про задимлення у 15-ти поверховому корпусі клінічного санаторію ім. Пирогова за адресою: м. Одеса, вул. Лиманна, 170. По прибуттю на місце виклику пожежно-рятувальних підрозділів встановлено загорання матрацу в кімнаті на другому поверсі на площі 2 квадратних метри", - йдеться в повідомленні.
Працівниками ДСНС евакуювали 9 осіб з другого поверху санаторію.
Пожежа ліквідована персоналом санаторію до прибуття підрозділів ДСНС за допомогою 4-х вогнегасників ВП-5.
"Під час пожежі отримав опіки верхніх кінцівок, тулуба та голови громадянин на лікуванні 1973 р.н., інвалід з обмеженими можливостями руху, якого у тяжкому стані бригадою швидкої медичної допомоги госпіталізовано до 10 міської клінічної лікарні", - повідомили в ДСНС.
Причина пожежі - перевантаження електричного подовжувача.
Нагадаємо, раніше в результаті пожежі в Рубіжному Луганської області на території військової частини постраждали троє військовослужбовців. За даним фактом відкрито справу за статтею "недбалість".