В Одесі на березі стався зсув грунту

В Одесі 14 липня стався зсув грунту на березі між центральним пляжем і пансіонатом "Борей", рятувальники перевіряють, чи немає під завалом людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Інформація про зсув ґрунту зі схилу на узбережжі на площі близько 150 кв. м надійшла в службу близько 17:30. Від ДСНС залучено десять чоловік особового складу та дві одиниці техніки.

Нагадаємо, в прибережній частині села Санжейка Овідіопольського району Одеської області 2 жовтня 2018 року стався масштабний зсув ґрунту. Довжина зсуву в районі села Санжейка склала близько 1 кілометра. У районній адміністрації запевняють, що загрози для зсуву будинків, які розташовані неподалік, поки немає.

Додамо, в Івано-Франківській області поблизу села Красник Верховинського району стався оползень, у результаті чого було припинено проїзд автотранспорту до п'яти селах.

В кінці травня в результаті сильних дощів з градом в Закарпатській області затопило Ужгород, крім того, зсув заблокував трасу державного значення.