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В Одесі техніку бізнесменів, які поїхали в Росію, передадуть ЗСУ

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Одеса, Вівторок 05 квітня 2022 23:46
В Одесі техніку бізнесменів, які поїхали в Росію, передадуть ЗСУ Фото: голова Одеської ОВА Максим Марченко (v-variant)
Автор: Роман Мирончук

Після початку російської агресії деякі одеські бізнесмени поїхали до Москви. Тепер техніка, яка належала їм, служитиме на благо ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Одеської ОВА Максима Марченка.

"Тепер вантажна техніка, яка перебувала в їх власності, буде передана Збройним силам України", - зазначив Марченко.

Він також розповів, що провів зустріч з керівниками ключових сфер бізнесу, в ході якої обговорювалися нюанси роботи в умовах воєнного часу, питання збереження робочих місць і заробітної плати людей.

Нагадаємо, 1 квітня російські окупанти обстріляли ракетами Одеську область з території Криму. В результаті обстрілу постраждали люди.

Ми також писали про те, що вчора, 4 квітня, через обстріл Миколаєва постраждали більше ніж 60 осіб. Крім того, від поранень померла дитина і чоловік.

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