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Над Одессой силы ПВО уничтожили вражеский дрон

Воскресенье 19 мая 2024 07:51
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Над Одессой силы ПВО уничтожили вражеский дрон Иллюстративное фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Над Одессой силы украинской ПВО уничтожили дрон российских окупантов. По предварительной информации, никто не пострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Одессы Геннадия Труханова.

"Над Одессой силы ПВО уничтожили вражеский дрон. По предварительной информации, пострадавших нет", - написал он.

Над Одессой силы ПВО уничтожили вражеский дрон

Напомним, сегодня ночью Российская Федерация запустила беспилотники типа "Шахед" на юг Украины. В Одессе и области был объявлен сигнал воздушной тревоги. Местные СМИ сообщили о звуках взрывов в городе.

В то же время, по сообщениям российских СМИ, были атакованы ракетами и беспилотниками объекты на территории временно оккупированного Крыма, также дроны атаковали цели на территории РФ.

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