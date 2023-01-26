Над Одесской областью силы ПВО сбили три "Калибра"

"Подразделениями противовоздушной обороны в небе над Одесской областью были сбиты три ракеты "Калибр" - рассказал он.

По его словам, к счастью в результате удара пострадавших в области нет.

"Дал поручение начальникам районных военных администраций лично выйти с коммуникацией ко всем жителям области с разъяснением текущей ситуации". - добавил Марченко.

Как сообщалось, 26 января Россия нанесла очередной ракетный удар по Украине. В частности, в Одесской области утром во время масштабной воздушной тревоги раздался взрыв. В регионе заметили дым в небе.

Позже стало известно, что повреждены два объекта критической энергетической инфраструктуры. Поэтому в области есть проблемы с электроснабжением.