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Над Одесской областью силы ПВО сбили три "Калибра"

Фото: над Одесской областью силы ПВО сбили три "Калибра" (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Подразделения противовоздушной обороны во время массированной ракетной атаки на Украину сбили в небе над Одесской областью три "Калибра".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram руководителя Одесской ОВА Максима Марченко.

"Подразделениями противовоздушной обороны в небе над Одесской областью были сбиты три ракеты "Калибр" - рассказал он.

По его словам, к счастью в результате удара пострадавших в области нет.

"Дал поручение начальникам районных военных администраций лично выйти с коммуникацией ко всем жителям области с разъяснением текущей ситуации". - добавил Марченко.

Как сообщалось, 26 января Россия нанесла очередной ракетный удар по Украине. В частности, в Одесской области утром во время масштабной воздушной тревоги раздался взрыв. В регионе заметили дым в небе.

Позже стало известно, что повреждены два объекта критической энергетической инфраструктуры. Поэтому в области есть проблемы с электроснабжением.

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ОдессавибухиПВО