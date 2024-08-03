В одесском ТЦК произошла стычка: неизвестные хотели "похитить" военнообязанного

По данным сотрудников ТЦК, сегодня на улице Пироговская, в городе Одесса произошел инцидент, связанный с незаконным проникновением на территорию Приморского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки неизвестных лиц.

Установлено, что во время заезда транспортного средства на территорию центра, эти лица незаконно вывели с территории военнообязанного гражданина, который находился на территории центра для уточнения военно-учетных данных и прохождения военно-врачебной комиссии.

"Работники территориального центра и военнослужащие роты охраны действовали в строгом соответствии с действующим законодательством, препятствуя незаконному оставлению территории военнообязанным", - отметили в центре.

Кроме того, сотрудники центра отметили, что представители ТЦК и СП как составная часть Вооруженных Сил Украины действуют исключительно в рамках действующего законодательства и нормативных документов, придерживаясь высоких стандартов ответственности и дисциплины.