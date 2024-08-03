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В одесском ТЦК произошла стычка: неизвестные хотели "похитить" военнообязанного

Фото: в одесском ТЦК произошла стычка (omr.gov.ua)
Автор: Карина Левицкая

В одесском ТЦК произошла стычка с участием сотрудников. Неизвестные заехали на территорию центра и пытались "похитить" военнообязанного.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Одесский областной ТЦК и СП.

По данным сотрудников ТЦК, сегодня на улице Пироговская, в городе Одесса произошел инцидент, связанный с незаконным проникновением на территорию Приморского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки неизвестных лиц.

Установлено, что во время заезда транспортного средства на территорию центра, эти лица незаконно вывели с территории военнообязанного гражданина, который находился на территории центра для уточнения военно-учетных данных и прохождения военно-врачебной комиссии.

"Работники территориального центра и военнослужащие роты охраны действовали в строгом соответствии с действующим законодательством, препятствуя незаконному оставлению территории военнообязанным", - отметили в центре.

Кроме того, сотрудники центра отметили, что представители ТЦК и СП как составная часть Вооруженных Сил Украины действуют исключительно в рамках действующего законодательства и нормативных документов, придерживаясь высоких стандартов ответственности и дисциплины.

 

Напомним, что в прошлом месяце в Ворохте возникла стычка между местным населением и представителями ТЦК из-за блокпоста.

По данным местных, из-за блокпоста, который проверял документы на курорт, якобы не хотели ехать лица, избегающие своей конституционной обязанности службы в армии.

Кроме того, в начале лета в Киеве во время проверки документов произошла стычка между гражданскими и военнослужащими.

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