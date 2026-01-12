В Одессе после удара РФ есть разрушения и пострадавшие, - мэрия

Напоминаем, что в ночь на 12 января российские войска вновь попытались атаковать Киев ударными беспилотниками, из-за чего в 01:24 в столице была объявлена воздушная тревога. В КМДА призвали жителей не пренебрегать правилами безопасности и направляться в укрытия. Также сообщается о взрывах.

Отметим, что вечером 11 января в результате российского обстрела в Краматорске Донецкой области была разрушена котельная, обеспечивавшая теплоснабжение одного из микрорайонов города, из-за чего управляющая компания начала слив воды из сетей. В Краматорской городской военной администрации предупредили жителей микрорайона "Кондиционер" о последствиях удара и отметили, что специалисты теплоснабжающей организации совместно с представителями управляющей компании принимают меры для восстановления подачи тепла, несмотря на осложнение работ из-за существенного понижения температуры воздуха.