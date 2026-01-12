В Одессе после удара РФ есть разрушения и пострадавшие, - мэрия

Ночная атака по югу Украины привела к повреждению объекта инфраструктуры и перебоям с электроснабжением в одном из районов. На месте работают экстренные службы, уточняется информация о последствиях удара.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы Одесской городской военной администрации Сергея Лысака в сети Telegram.
В ночь на 12 января в результате вражеской атаки был поврежден объект инфраструктуры в Одесском районе Одесской области.
Из-за этого в части одного из районов временно отсутствует электроснабжение. Информация о масштабах повреждений продолжает уточняться.
По предварительным данным, в результате удара пострадали два человека. Кроме того, зафиксированы разрушения жилого фонда.
Известно об одном полностью разрушенном частном доме, еще четыре дома получили повреждения различной степени.
По утверждению Лысака, на место происшествия оперативно выехали все необходимые аварийные и коммунальные службы.
Специалисты занимаются ликвидацией последствий атаки, оценкой повреждений и восстановлением критически важной инфраструктуры. Власти призывают жителей следить за официальной информацией и соблюдать меры безопасности.
На момент публикации материала дроновая атака по Одесской области продолжается.
Напоминаем, что в ночь на 12 января российские войска вновь попытались атаковать Киев ударными беспилотниками, из-за чего в 01:24 в столице была объявлена воздушная тревога. В КМДА призвали жителей не пренебрегать правилами безопасности и направляться в укрытия. Также сообщается о взрывах.
Отметим, что вечером 11 января в результате российского обстрела в Краматорске Донецкой области была разрушена котельная, обеспечивавшая теплоснабжение одного из микрорайонов города, из-за чего управляющая компания начала слив воды из сетей. В Краматорской городской военной администрации предупредили жителей микрорайона "Кондиционер" о последствиях удара и отметили, что специалисты теплоснабжающей организации совместно с представителями управляющей компании принимают меры для восстановления подачи тепла, несмотря на осложнение работ из-за существенного понижения температуры воздуха.