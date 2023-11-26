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В Одесской и Николаевской областях перекрыли еще несколько участков дорог из-за непогоды

Украина, Воскресенье 26 ноября 2023 22:45
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В Одесской и Николаевской областях перекрыли еще несколько участков дорог из-за непогоды Фото: в Одесской и Николаевской областях перекрыли еще несколько участков дорог из-за непогоды (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Наталия Гурковская

Из-за непогоды пришлось закрыть для движения еще несколько трасс в Николаевской и Одесской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы Госагентства восстановления Мустафы Наема.

"Из-за снега, плохой видимости и сильного ветра на автодороге М-05 Киев - Одесса км 274+435 - км 466+700 с 19:30 запрещено движение для всех видов транспорта. Ориентировочно на 4 часа", - написал он.

Также с 20:00 запрещено движение:

  • М-13 Кропивницкий - Платоново (на г. Кишинев);
  • Н-24 Благовещенское - Николаев (через г. Вознесенск), км 42+476 – км 132+000 (от границы с Кировоградской областью до г. Вознесенск);
  • Р-75 КПП "Тимковс" - Балта - Первомайск - Домановка - Александровка, (в пределах Николаевской области);
  • Т-15-06 Николаев - Домановка - Березки, км 120+000 - км 173+204 (от пгт Домановка - пгт T-15-10 /Н-24/ - Арбузинка - Еланец - Новая Одесса, км 0+000 - км 70+000 (от а/д H-24 - пгт. Т-15-04 Первомайск - Новоукраинка, км 1+441 - км 29+445 (в пределах Николаевской области).

О возобновлении движения будет сообщено дополнительно.

Непогода в Одесской области

26 ноября Одесскую область накрыла сильная непогода, которая привела к ограниченному или полному перекрытию движения по ряду трасс. В частности, сообщают об отключении света во многих населенных пунктах, а также поваленные деревья. Всего за несколько часов в регионе произошло почти 50 аварий. До этого об ограничениях на дорогах сообщалось только в Одесской области. А именно:

  • М-15 Одесса-Рени (на город Бухарест) - полностью перекрыто движение;
  • М-28 Одесса-Южное - М-14 (Объезд г. Одессы - ограничено движение для фур;
  • М-05 Киев - Одесса - ограничено движение для фур.

Кроме этого, из-за непогоды Молдова прекратила пропуск транспорта на двух КПП на границе с Украиной.

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