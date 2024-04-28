В Одесской области столкнулись две фуры: один из водителей погиб (фото)
В Одесской области 27 апреля произошла масштабная авария с участием грузовиков. Один из водителей погиб.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Одесской области, ГСЧС Одесской области.
Так, вечером 27 апреля в селе Красная Коса, Белгород-Днестровского района, на трассе Одесса - Рени произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух грузовых автомобилей, в результате которого погиб мужчина.
"На автомобильной дороге сообщением Одесса - Рени у села Красная Коса произошло ДТП с участием двух грузовиков", - рассказали в полиции.
Фото с места аварии в Одесской области 27 апреля (facebook.com/gunp.odesa)
Из-за аварии правоохранителям пришлось временно перекрыть движение транспорта.
Утром 28 апреля в Службу спасения поступило сообщение о том, что необходима помощь по буксировке из проезжей части одного из грузовиков.
Фото с места аварии в Одесской области 27 апреля (facebook.com/DSNSODE)
Как сообщалось, ранее на транзитном участке автодороги Одесса-Рени было затруднено движение транспортных средств из-за аварии. ДТП случилось возле контрольного поста "Маяки" в сторону пункта пропуска "Паланка-Маяки-Удобное".
А в ноябре 2023 года в Одессе водитель Toyota сбил женщину с двумя маленькими детьми. Девочке семь лет, мальчику - два месяца.
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