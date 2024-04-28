ua en ru
Вс, 28 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Одесской области столкнулись две фуры: один из водителей погиб (фото)

Одесса, Воскресенье 28 апреля 2024 10:37
UA EN RU
В Одесской области столкнулись две фуры: один из водителей погиб (фото) Фото: в Одесской области столкнулись две фуры, один из водителей погиб (facebook.com/DSNSODE)
Автор: Наталия Гурковская

В Одесской области 27 апреля произошла масштабная авария с участием грузовиков. Один из водителей погиб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Одесской области, ГСЧС Одесской области.

Так, вечером 27 апреля в селе Красная Коса, Белгород-Днестровского района, на трассе Одесса - Рени произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух грузовых автомобилей, в результате которого погиб мужчина.

"На автомобильной дороге сообщением Одесса - Рени у села Красная Коса произошло ДТП с участием двух грузовиков", - рассказали в полиции.

Фото с места аварии в Одесской области 27 апреля (facebook.com/gunp.odesa)

Из-за аварии правоохранителям пришлось временно перекрыть движение транспорта.

Утром 28 апреля в Службу спасения поступило сообщение о том, что необходима помощь по буксировке из проезжей части одного из грузовиков.

Фото с места аварии в Одесской области 27 апреля (facebook.com/DSNSODE)

Как сообщалось, ранее на транзитном участке автодороги Одесса-Рени было затруднено движение транспортных средств из-за аварии. ДТП случилось возле контрольного поста "Маяки" в сторону пункта пропуска "Паланка-Маяки-Удобное".

А в ноябре 2023 года в Одессе водитель Toyota сбил женщину с двумя маленькими детьми. Девочке семь лет, мальчику - два месяца.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТП Одесса
NEWS
Мобилизация, сессия НМТ, правила для водителей и праздники: каких изменений ждать в мае
Мобилизация, сессия НМТ, правила для водителей и праздники: каких изменений ждать в мае
DAILY
Курс на 40: почему растет доллар, от кого это зависит и как долго продлится
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Курс на 40: почему растет доллар, от кого это зависит и как долго продлится