"Даже пролет ракеты влияет на урожай". Как война разрушает украинские почвы

В Украине в результате войны, по разным оценкам, не используется более 5 млн гектаров пахотных земель. Это территории, которые понесли урон в результате боевых действий.

Как война разрушает украинские почвы и почему на местах взрывов нельзя выращивать сельскохозяйственные растения, РБК-Украина рассказала ученая Института микробиологии и вирусологии имени Д. К. Заболотного НАН Украины, доктор биологических наук Людмила Белявская.

Какой вред наносит сельскохозяйственным землям война

По приблизительным оценкам ученых, в результате военных действий пострадали около трети площадей выращивания зерновых. Во время взрывов и работы военной техники в почву попадает большое количество токсичных веществ – в частности, взрывчатых веществ и тяжелых металлов. Происходит химическое повреждение почвы.

Вокруг огневых точек не растет трава, а в почве из-под сгоревшей военной техники семена пшеницы вообще не прорастают, отмечают в Институте микробиологии и вирусологии.

Во время войны почвы получают также механическое и физическое повреждение – например, уплотнение вследствие работы тяжелой техники или сдвиг из-за взрывов.

"Физические и механические повреждения можно увидеть невооруженным глазом, чтобы определить химическое воздействие, необходимо производить анализ, потому что влияет и тепловой удар, и взрыв, и разрыв почвы. При этом разрушается также биологическая составляющая почвы - практически "выгорает" и микробиота, и гумус, и другие вещества, отвечающие за биологическую активность почвы", – объясняет Людмила Белявская.

Фото: В почве из-под сгоревшей военной техники семена пшеницы вообще не прорастают (gettyimages.com)

Ученая добавляет: даже те территории, над которыми летали ракеты, также понесли урон. Остатки ракетного топлива оседают на поля и попадают в почву и растения.

"Был случай, когда хозяйство из Харьковской области, которое выращивало органическую продукцию и продавало ее в Европу, обнаружило в своем зерне токсичные вещества, хотя непосредственно у них боевых действий не было. Но над ними летали ракеты – в зерне были выявлены токсические вещества и тяжелые металлы из ракетного топлива", – рассказывает микробиолог.

В образцах почвы – превышение тяжелых металлов в 10-20 раз

С 2022 года сотрудники института начали отбирать пробы почвы из мест непосредственного ведения боевых действий. Среди мест отбора – воронки от попадания ракет, бомб и мин, огневые точки, горение боевой техники.

"Второй год у нас продолжается исследование образцов почвы из Киевской, Сумской, Донецкой, Черниговской, Харьковской, Херсонской областей. Например, из Бахмута раньше военные отбирали для нас почвы и мы их анализировали. Определяли поражение тяжелыми металлами, взрывоопасными веществами и тестировали наши биотехнологии для восстановление этих почв", - рассказывает Людмила Белявская.

Ученые института обнаружили в некоторых пробах почвы взрывоопасные вещества, в других случаях – превышение содержания тяжелых металлов в больших количествах – в 10-20 раз: ртуть, мышьяк, свинец, железо, медь, хром.

"Если эти вещества не перевести в недоступную форму или не извлечь из почвы, они там и остаются долгое время. Могут промыться водой на определенную глубину", - отмечает она.

Фото: В местах взрывов превышение содержания тяжелых металлов в 10-20 раз (gettyimages.com)

Растения могут абсорбировать тяжелые металлы. Так вредные вещества будут попадать в человеческий организм с растительной пищей или мясом, если животное ело растения, накопившие металлы из почвы.

"Если токсичные вещества накапливаются в человеческом организме, это приводит к разным заболеваниям вплоть до тяжелых форм, рака. Это как бомба замедленного действия, когда визуально вреда не видно, а затем отразится на поколениях людей", - предостерегает микробиолог.

Почему на местах взрывов нельзя выращивать сельскохозяйственные растения

Вещества, попадающие в почву при взрывах, без специальной обработки участка остаются в воронке. Там, где горел танк или где стреляла артиллерия, территория выгорает, остается пятно, на котором только со временем восстанавливается растительность, говорит ученая.

"Запахивание не даст эффекта, потому что сама земля не живая в этом месте. Выжженна земля - и биологическая составляющая почвы, и гумус выгорел, и бактерии, которые там должны быть и делать землю живой, практически уничтожены. Должно пройти время, чтобы оно все восстановилось".

По ее словам, существует несколько вариантов, как очистить почву.

"Можно сразу обрабатывать бактериями, которые разлагают и нейтрализуют токсичные вещества, если есть возможность – обрабатывать саму воронку. Если возможности нет, тогда запахивать и тогда обрабатывать весь участок микроорганизмами, разлагающими токсичные вещества и высевать растения-фиторемедианты, для того чтобы извлечь эти токсичные вещества, убрать их с поля", – объясняет Людмила Белявская.

Фото: В выжженной земле погибают микроорганизмы, уничтожается гумус (gettyimages.com)

В то же время на некоторых поврежденных участках не растут ни растения-фиторемедианты, ни сорняки.

"Там, где разливались нефтепродукты, уже два года не растет ничего. Без восстановления, применение микробных технологий такую почву невозможно будет восстановить", - отмечает специалист.

Если фермеры засевают поврежденные участки сразу, необходимо обрабатывать семена соответствующими веществами, чтобы растение росло, а затем тестировать, какие токсичные вещества и тяжелые металлы будут в продукции.

Как можно восстановить почву после повреждений в результате военных действий

По словам Людмилы Белявской, исследования почв продолжаются, потому что реализуется проект Академии наук "Ускоренное восстановление почв, пострадавших в результате военных действий" с использованием микробных биологических и фиторемедиации.

"На данный момент только микроорганизмы способны аккумулировать, разложить или перевести в какую-то недоступную форму эти токсичные вещества. По-другому от них их избавиться невозможно. И для того, чтобы восстановить почву, как раз и необходимо восстановить биологическую активность почвы именно микробной составляющей", - объясняет ученая.

Она рассказывает, что в других странах поврежденные войной почвы консервировались на десятки лет.

"Во Франции, Вьетнаме консервировали и засаживали растениями, деревьями. Но там речь шла в основном о несельскохозяйственных почвах. У нас нет столько времени, чтобы консервировать почвы. Там использовали химические абсорбенты, но мы не можем их использовать, потому что это также будет влиять на окружающую среду", - обращает внимание Людмила Белявская.

Фото: Ракета в поле возле Лисичанска (gettyimages.com)

Современные биотехнологии позволяют использовать участок через короткий период времени, так как ускоряют разложение токсичных веществ и переведение их в недоступную форму.

"Через полгода-год растения начинают расти, лучше развиваться на тех участках, где использовались микробные биотехнологии. За счет этого можно использовать со временем эти земли. Даже удастся и почистить от токсичных веществ, агрохимикатов, пестицидов, которые уже были в почве раньше", - объясняет специалист.

Производство таких препаратов есть частично в институте, но обращаются преимущественно те агропроизводители, которые и раньше использовали биотехнологии.

"А массово нет такого применения. Если запахали, растения растут, то дальше особо никто этим не беспокоится. Обращаются к нам, когда появляется какая-то проблема", - говорит она.

Комплекс восстановления почвы от токсического загрязнения стоит около 100-150 долларов на гектар.

Кроме биопрепаратов для восстановления почвы, в институте разрабатывают технологию очистки почв с помощью растений, которые "вытягивают" токсичные вещества, в частности, с помощью кориандра и клевера.