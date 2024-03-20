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В Одесской области зенитчики "приземлили" два вражеских дрона

Фото: в Одесской области зенитчики "приземлили" два вражеских дрона (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Военные зенитной ракетной бригады уничтожили два разведывательных дрона россиян на подлете к Одесской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Сил обороны юга Украины.

"На подлете с моря к Одесской области, воинами зенитной ракетной Одесской бригады уничтожено 2 российских разведывательных БпЛА "Supercam", - пишет пресс-служба. 

Supercam

Supercam на сегодня является одним из популярных разведывательных дронов в России. Как пишет "Милитарный", этот БпЛА составляет от 15 до 20% от всех российских беспилотников в небе.  

Продолжительность полета дрона, согласно данным его производителя, якобы, составляет 4,5 часа, а дальность работы управления и передачи видео - 50-100 км. 

Потери России в войне

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 19 марта, украинские воины   ликвидировали еще 700 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 433 090 военных.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

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