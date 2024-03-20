В Одесской области зенитчики "приземлили" два вражеских дрона

"На подлете с моря к Одесской области, воинами зенитной ракетной Одесской бригады уничтожено 2 российских разведывательных БпЛА "Supercam", - пишет пресс-служба.

Supercam

Supercam на сегодня является одним из популярных разведывательных дронов в России. Как пишет "Милитарный", этот БпЛА составляет от 15 до 20% от всех российских беспилотников в небе.

Продолжительность полета дрона, согласно данным его производителя, якобы, составляет 4,5 часа, а дальность работы управления и передачи видео - 50-100 км.

Потери России в войне

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 19 марта, украинские воины ликвидировали еще 700 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 433 090 военных.