Потребление остается значительным из-за морозов. Какая ситуация со светом в Украине

Потребление электроэнергии остается значительным из-за морозов, дефицит мощности сохраняется. Лимиты сегодня не определялись для Харьковской, Херсонской, Хмельницкой областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Укрэнерго ".

"Дефицит мощности сохраняется, больше всего - в вечерние часы. В Одессу и Одесский район постепенно подаются большие объемы электроэнергии", - говорится в сообщении.

По данным "Укрэнерго", лимиты потребления не приходились в Харьковскую, Херсонскую, Хмельницкую области.

"В этих регионах сегодня запланировано проведение измерений фактического потребления. Ограничения потребления в этих областях не будут применяться", – добавили в компании.

Кроме того, в Одесской области продолжаются ремонтные работы. Бригады "Укрэнерго" и облэнерго работают 24/7 и прилагают максимум усилий для скорейшего восстановления электроснабжения на уровне, который был до аварии.

"Также продолжаются работы на всех других объектах, поврежденных в результате ракетных обстрелов и атак дронов россиян", - констатировали энергетики.

Как сообщалось, в Одессе и районе продолжают применять экстренные отключения света. Только за ночь в Одесском районе произошло более 100 аварий на электросетях, в самой Одессе не курсируют троллейбусы и трамваи.

Кроме того, во Львове и области днем 9 февраля планируется уменьшить количество и продолжительность отключений света. Графики не будут применяться до 15:00.