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В Одесской области задержали вражеского информатора, который "сливал" РФ данные об обороне заводов

Иллюстративное фото: в Одесской области задержали вражеского информатора, который "сливал" РФ данные об обороне заводов (ssu.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Служба безопасности задержала работника одного из заводов химической отрасли Одесской области, который передал россиянам локации Сил обороны и промышленных объектов в регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

По данным следствия, информатор передавал своим знакомым-гражданам России координаты критической инфраструктуры на территории предприятия. Он также "сливал" стране-агрессору подробные данные о местах базирования и видах вооружения подразделений ВСУ, которые вовлечены в защиту промышленного объекта.

Для коммуникации мужчина использовал закрытые чаты одного из мессенджеров. Кроме того, отдельные видеофайлы он сопровождал комментариями, в которых пытался дискредитировать украинских военных.

На основании собранных улик следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований).

Его поместили под стражу, в настоящее время ведется расследование для установления всех обстоятельств преступления.

Напомним, СБУ задержала безработного, который "сдавал" позиции ВСУ в освобожденном Лимане.

Кроме того, супруги агентов разведки РФ, которые "сливали" врагу данные из Бахмутского направления, получили тюремные сроки.

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Служба безопасности УкраиныОдесса