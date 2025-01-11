В Одесской области задержали бус с 11 мужчинами, которые хотели сбежать в Молдову

Пограничники задержали сразу 11 мужчин, которые пытались сбежать из Украины в Молдову. Все они прятались в одном бусе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу .

"В Одесской области пограничники остановили авто, до отказа заполненное мужчинами", - говорится в сообщении.

Как узнали пограничники, водитель и 10 пассажиров планировали незаконно пересечь границу с Молдовой, за чем и обратились к организатору в Telegram.

"За "помощь" каждый должен был заплатить от 7 до 10 тысяч долларов на криптокошелек, но план провалился", - отметили в ГПСУ.

Бус с 11 мужчинами, которые хотели сбежать в Молдову, задержали в Одесской области (t.me/DPSUkr)

Теперь водителю грозит уголовная ответственность, а пассажирам - административная.