В Одеській області затримали бус з 11 чоловіками, які хотіли втекти у Молдову
Прикордонники затримали одразу 11 чоловіків, які намагались втекти з України до Молдови. Всі вони ховались в одному бусі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.
"У Одеській області прикордонники зупинили авто, вщерть заповнене чоловіками", - йдеться у повідомленні.
Як двзнались прикордонники, водій і 10 пасажирів планували незаконно перетнути кордон із Молдовою, за чим і звернулись до організатора у Telegram.
"За "допомогу" кожен мав заплатити від 7 до 10 тисяч доларів на криптогаманець, але план провалився", - зазначили у ДПСУ.
Бус з 11 чоловіками, які хотіли втекти у Молдову, затримали в Одеській області (t.me/DPSUkr)
Тепер водію загрожує кримінальна відповідальність, а пасажирам - адміністративна.
Схеми з переправлення чоловіків з України за кордон
В Україні з 2022 року діють мобілізація і воєнний стан, які планують продовжити до початку травня. У зв'язку з цим чоловіки від 18 до 60 років не можуть виїжджати за межі країни.
Попри заборону, в Україні діють схеми, організатори яких за чималі гроші пропонують чоловікам виїхати за кордон.
Зокрема, за добу в Україні ліквідовано майже півсотні схем незаконного перетину кордону чоловіками призовного віку в 22 регіонах. Правоохоронці вручили понад 60 підозр.
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