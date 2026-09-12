В Коблево семья взорвалась на мини на закрытом пляже

В Коблево на закрытом участке побережья взорвалась противодесантная мина. Погибли супруги, их 16-летняя дочь и еще одна женщина пострадали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Telegram исполняющего обязанности начальника Николаевской ОВ Георгия Решетилова.

По словам Решетилова, в результате взрыва погибли 43-летний мужчина и его 42-летняя жена.

Их 16-летняя дочь получила ранения. Девушке оказали медицинскую помощь, после чего она продолжит лечение амбулаторно.

Также пострадала 40-летняя женщина . Ее в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.

Люди зашли на закрытый участок

И. о. начальника Николаевской ОВА особо подчеркнул, что место, где произошла трагедия, было закрытым для посещения. Участок береговой линии огородили, а также установили предупреждение о минной опасности.

По его словам, люди пересекли ограждения и зашли на территорию, пребывание на которой было запрещено.

Решетилов отметил, что власти понимают желание людей иметь доступ к морю и запрос на открытие побережья в Коблево. Однако, подчеркнул он, открывать пляжи нельзя, пока специалисты не подтвердят безопасность пребывания там.

"Цена поспешных решений может быть слишком высокой и платить придется человеческими жизнями", - заявил чиновник.

Он призвал не игнорировать ограждения и упреждающие знаки, не заходить на закрытые участки побережья и в воду.