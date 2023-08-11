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В Одесской области военкому вручили четыре протокола о коррупции

Иллюстративное фото: украинский полицейский (flickr.com/national.police UA)
Автор: Владимир Костырин

Начальнику одного из районных Территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК) в Одесской области вручили 4 протокола о коррупции. Военком параллельно руководил несколькими жилищно-сервисными центрами, и незаконно получал дополнительную зарплату.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины.

Правоохранители отметили, что чиновник "нарушил установленные законом Украины ограничения по занятию другой оплачиваемой деятельностью (кроме преподавательской, научной и творческой деятельности, медицинской и судейской практики, инструкторской практики по спорту) или предпринимательской деятельностью".

"Фигурант, кроме основного места работы, вопреки ЗУ "О предотвращении коррупции", находился в руководящих должностях четырех жилищно-сервисных центров и незаконно получал дополнительную заработную плату. За почти два года махинаций нарушителю было начислено около 210 тыс. грн дополнительного дохода", - рассказали в полиции.

Согласно ч. 1 ст. 172-4 (Нарушение ограничений по совместительству и совмещению с другими видами деятельности) КУоАП предусмотрена административная ответственность - штраф от 5100 до 8500 гривен с конфискацией полученного дохода.

Протоколы об админправонарушениях были направлены в Овидиопольский районный суд.

Полицейские вручили начальнику ТЦК в Одесской области 4 протокола о коррупции (фото: facebook.com/DSI.police.ukraine)

Скандалы с военкомами

Напомним, в Украине последний месяц появляются резонансные скандалы с начальниками Территориальных центров комплектования и соцподдержки.

В частности, журналисты обнаружили у военкома Одесской области Евгения Борисова дорогостоящую недвижимость в Испании и люксовые автомобили. Правоохранители подозревают его в продаже "белых билетов". Борисова уже уволили и поместили в СИЗО.

Также правоохранители выяснили, что военком Днепропетровской области во время полномасштабной войны РФ против Украины оформил на отца несколько автомобилей и две квартиры в Днепре.

Ранее глава НАПК Александр Новиков рассказал, что идет проверка образа жизни 135 военкомов, и у большинства из них не обнаружили дорогого имущества.

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