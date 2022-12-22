RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Одесской области сработала ПВО во время воздушной тревоги

Фото: в Одесской области сработала ПВО во время воздушной тревоги (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Одесской области сегодня ночью, 22 декабря, во время воздушной тревоги отработали силы ПВО по воздушной цели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Думскую".

Очевидцы отмечают, что в Одесской области были слышны громкие взрывы. Перед этим сообщалось о запусках российских ракет "Оникс" из акватории Черного моря.

Ранее сообщалось, что в Одесской области силы противовоздушной обороны с утра 17 декабря сбили две вражеские ракеты. Их выпустили с территории временно оккупированного Крыма.

Также напомним, в Одессе ночью во время воздушной тревоги раздались взрывы. Местные власти пока не комментировали ситуацию в городе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ОдессаПВО