В Одесской области сработала ПВО во время воздушной тревоги

В Одесской области сегодня ночью, 22 декабря, во время воздушной тревоги отработали силы ПВО по воздушной цели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Думскую ".

Очевидцы отмечают, что в Одесской области были слышны громкие взрывы. Перед этим сообщалось о запусках российских ракет "Оникс" из акватории Черного моря.

Ранее сообщалось, что в Одесской области силы противовоздушной обороны с утра 17 декабря сбили две вражеские ракеты. Их выпустили с территории временно оккупированного Крыма.

Также напомним, в Одессе ночью во время воздушной тревоги раздались взрывы. Местные власти пока не комментировали ситуацию в городе.

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