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Турция поставит Украине плавучие электростанции: где их разместят

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Четверг 26 января 2023 12:01
Турция поставит Украине плавучие электростанции: где их разместят Фото: Турция поставит Украине плавучие электростанции (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

Турецкая компания Karpowership подписала меморандум о намерении поставить в Украину плавучие электростанции мощностью в 500 МВт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu.

Как утверждают в компании, электростанции смогут обеспечить потребности в электроэнергии 1 млн домохозяйств.

Планируется, что плавучие электростанции разместят в портах Молдовы и Румынии, и подача электроэнергии в украинские сети будет идти через эти страны. Сейчас готовятся переговоры с этими странами по реализации данного решения.

Ожидается, что ТЭС мощностью 500 мегаватт начнут оперативно поставлять электроэнергию в распределительную сеть Украины.

"Плавучие электростанции предлагают быстрые, надежные и гибкие решения проблем с электричеством, и мы готовы поддержать Украину в этом как можно скорее", - заявила представитель компании Karpowership Зейнеп Харези.

Ранее мы писали, что турецкая компания Karpowership, владеющая флотом энергетических барж, вела переговоры об отправке плавучих ТЭС в Украину для поставки электроэнергии.

Также сообщалось, что немецкая компания Siemens обратилась к правительству Украины с предложением размещения своих плавучих электростанций в акваториях Одессы, Николаева, Измаила.

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