Турция поставит Украине плавучие электростанции: где их разместят
Турецкая компания Karpowership подписала меморандум о намерении поставить в Украину плавучие электростанции мощностью в 500 МВт.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu.
Как утверждают в компании, электростанции смогут обеспечить потребности в электроэнергии 1 млн домохозяйств.
Планируется, что плавучие электростанции разместят в портах Молдовы и Румынии, и подача электроэнергии в украинские сети будет идти через эти страны. Сейчас готовятся переговоры с этими странами по реализации данного решения.
Ожидается, что ТЭС мощностью 500 мегаватт начнут оперативно поставлять электроэнергию в распределительную сеть Украины.
"Плавучие электростанции предлагают быстрые, надежные и гибкие решения проблем с электричеством, и мы готовы поддержать Украину в этом как можно скорее", - заявила представитель компании Karpowership Зейнеп Харези.
Ранее мы писали, что турецкая компания Karpowership, владеющая флотом энергетических барж, вела переговоры об отправке плавучих ТЭС в Украину для поставки электроэнергии.
Также сообщалось, что немецкая компания Siemens обратилась к правительству Украины с предложением размещения своих плавучих электростанций в акваториях Одессы, Николаева, Измаила.
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