В Одесской области прозвучали взрывы, сообщают о работе ПВО

"Жители всей Одесской области, оставайтесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги! Не снимайте работу ПВО, не помогайте врагу", - говорится в сообщении главы ОВА.

В Воздушных силах ВСУ отметили, что группа БпЛА типа Shahed двигается над акваторией Черного моря в сторону юга Одесской области, по направлению к Измаилу.

Кроме того, по данным Воздушных сил, группа "Шахедов" двигается к устью Дуная.

Атака на Одесскую область продолжается

Руководитель Одесской ОВА заявил, что враг продолжает атаковать Юг Одесской области ударными беспилотниками. Работают силы противовоздушной обороны. Жителей призывают оставаться в укрытиях.

Обстрел Одессы и области

Россия каждую ночь атакует юг Украины после выхода из "зернового соглашения". В частности, в ночь на 24 июля оккупанты ударили "Шахедами" по Дунайским портам в Одесской области.

В результате атаки в порту "Рени" были разрушены три склада с зерном. Помимо этого пострадали семь человек.

Подробнее об атаке на порт, который находится у границы с Румынией, - читайте в материале РБК-Украина.