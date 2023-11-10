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В Одесской области раздались взрывы

Фото: в Одесской области раздались взрывы вечером 10 ноября (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

В Одесской области раздались звуки взрывов сегодня вечером, 10 ноября. В регионе объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Думскую".

Ранее в Воздушных силах ВСУ предупредили об угрозе применения врагом ударных беспилотников "Шахед" в Одесской области из акватории Черного моря.

Официальная информация о причинах и последствиях взрывов пока не сообщалась. До окончания воздушной тревоги жителей региона призывают оставаться в укрытиях.

Обстрелы Одесской области

Российские войска периодически наносят удары по Одессе и области с помощью ракет или дронов.

В результате российской атаки, которая состоялась вечером 5 ноября в Одессе серьезно поврежден Художественный музей, а также водопровод и ряд зданий.

17 октября в командовании Воздушных сил ВСУ сообщили, что войска РФ нанесли ракетно-авиационный удар, применив управляемую авиационную ракету Х-59, зенитные управляемые ракеты С-300 и 6 "Шахедов".

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