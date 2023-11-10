В Одесской области раздались взрывы

Ранее в Воздушных силах ВСУ предупредили об угрозе применения врагом ударных беспилотников "Шахед" в Одесской области из акватории Черного моря.

Официальная информация о причинах и последствиях взрывов пока не сообщалась. До окончания воздушной тревоги жителей региона призывают оставаться в укрытиях.

Обстрелы Одесской области

Российские войска периодически наносят удары по Одессе и области с помощью ракет или дронов.

В результате российской атаки, которая состоялась вечером 5 ноября в Одессе серьезно поврежден Художественный музей, а также водопровод и ряд зданий.

17 октября в командовании Воздушных сил ВСУ сообщили, что войска РФ нанесли ракетно-авиационный удар, применив управляемую авиационную ракету Х-59, зенитные управляемые ракеты С-300 и 6 "Шахедов".