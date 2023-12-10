В Одесской области работает ПВО. Россияне атакуют "Шахедами"

"В Одесской области работает ПВО", - сообщили в Силах обороны.

По данным военных, к 21:05, вражеские дроны приближались с Черного моря.

Карта тревог в настоящее время выглядит так:

Напомним, что российские войска в ночь с 7 на 8 декабря атаковали Украину беспилотниками типа "Шахед" из Приморско-Ахтарского района и зенитными управляемыми ракетами С-300 из Белгородской области РФ.

Тогда в результате обстрела россиянами Харькова ранения получила 36-летняя женщина. Медицинская помощь ей оказана на месте. Еще один раненый - 25-летний мужчина со взрывными травмами госпитализирован в больницу. Его состояние здоровья удовлетворительное.

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